12 lat więzienia za kropkę. Burza po wyroku dla aktywisty

Irański aktywista skazany

12 lat więzienia za kropkę

W oficjalnym uzasadnieniu wyroku nie znalazło się nawiązanie do posta z kropką, jednak niezależne lokalne media powszechnie wiążą oba fakty. Jego wpis według telewizji Iran International odbił się bowiem szerokim echem w kraju i zdobył dwukrotnie więcej polubień niż oryginalny post przywódcy. Również sam Shanbehzadeh przyznał, że choć nie może być pewny za co właściwie został zatrzymany, to służby przyszły po niego krótko po publikacji właśnie tego wpisu.