Media: Iran przekazuje Rosji rakiety balistyczne, Waszyngton ostrzegł sojuszników

Iran przekazał Rosji rakiety balistyczne krótkiego zasięgu do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie - informuje agencja AP, powołująca się na amerykański wywiad. Waszyngton miał poinformować o tym swoich sojuszników.

"Rozmówcy wypowiedzieli się anonimowo, aby odnieść się do sprawy, której publicznie nie ujawniono. Biały Dom odmówił potwierdzenia transferu broni, ale wyraził zaniepokojenie, że Iran zwiększa swoje wsparcie dla Rosji" - pisze AP.

Irańskie rakiety dla Rosji

- Jakikolwiek transfer rakiet balistycznych do Rosji stanowiłby drastyczne nasilenie wsparcia Iranu dla rosyjskiej wojennej agresji przeciwko Ukrainie i prowadziłby do śmierci większej liczby ukraińskich cywilów. To partnerstwo zagraża bezpieczeństwu Europy, ilustruje, jak destabilizujący wpływ Iranu sięga poza Bliski Wschód i obejmuje cały świat - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Sean Savett, cytowany przez agencję.