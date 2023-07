"Policja moralności" wróci na irańskie ulice

czytaj dalej

Coraz starsze czołgi trafiają na ukraiński front, po stronie rosyjskiej. Analitycy z Conflict Intelligence Team, na których powołuje się agencja prasowa Unian, twierdzą, że z magazynów armii Rosji na Dalekim Wschodzie wyjeżdżają czołgi T-54, których produkcję zakończono ponad pół wieku temu. Maszyny, które do tej pory można było oglądać w muzeum, mają być wysłane do walki. Wśród rosyjskich deputowanych pojawiły się nawet propozycje, by stworzyć oddział ze zdemontowanych czołgów z pomników z czasów II wojny światowej - napisała ukraińska agencja.