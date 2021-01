Tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do ataku w Bagdadzie

Organ propagandowy tak zwanego Państwa Islamskiego (IS), agencja Amak poinformowała że to IS stoi za czwartkowym podwójnym samobójczym zamachem bombowym w stolicy Iraku, w którym zginęły 32 osoby, a ponad 100 zostało rannych. To pierwsze od ponad dwóch lat samobójcze zamachy w Bagdadzie.