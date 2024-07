"Haniebna scena" w Paryżu obraziła nie tylko świat katolicki, nie tylko świat chrześcijański, ale też nas - oznajmił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Zapowiedział, że będzie dzwonić w tej sprawie do papieża Franciszka. Chodzi o fragment ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, który między innymi francuskiemu Episkopatowi skojarzył się z "Ostatnią wieczerzą", a drag queens z Jezusem i apostołami.

Recep Tayyip Erdogan, przywódca Turcji, w której dominującym wyzwaniem jest islam, poinformował, że zadzwoni do papieża Franciszka "najszybciej jak to możliwe", by omówić "niemoralność, jakiej dopuszczono się wobec chrześcijańskiego świata" w czasie piątkowej inauguracji zawodów - napisała turecka agencja informacyjna Anatolia.