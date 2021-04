Magnat prasowy skazany. Za "zmowę z obcymi siłami" grozi mu dożywocie

73-letni magnat prasowy Jimmy Lai uznawany jest za najbardziej znaną postać oskarżoną dotychczas na mocy kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych Hongkongowi przez komunistyczne władze ChRL w czerwcu ubiegłego roku. Krytycy oceniają te przepisy jako narzędzie do tępienia opozycji. Założyciel krytycznego wobec władz dziennika "Pinggwo Yatbou" ("Apple Daily") przebywa w areszcie od ponad czterech miesięcy. Ciąży na nim szereg oskarżeń, w tym o oszustwa, nawoływanie do nieautoryzowanych demonstracji i "zmowę z obcymi siłami" w celu zagrożenia bezpieczeństwu państwa.

Lai skazany na 14 miesięcy więzienia

Narzucone Hongkongowi prawo przewiduje za to ostatnie przestępstwo karę od trzech do 10 lat więzienia, a w ciężkich przypadkach - od 10 lat do dożywocia. W piątek miejscowy sąd skazał Laia na rok więzienia za jego rolę w proteście z 18 sierpnia 2019 roku oraz - w osobnej sprawie - na osiem miesięcy w związku z inną nieautoryzowaną demonstracją w tym samym miesiącu. Łącznie przedsiębiorca ma trafić do więzienia na rok i dwa miesiące, ponieważ część kary będzie liczona wspólnie.