Haski trybunał wskazał winnego zamachu na byłego premiera Libanu. 2600 stron wyroku

- Izba jest usatysfakcjonowana ponad wszelką wątpliwość tym, że prokuratura udowodniła winę Salima Dżamila Ajjasza co do wszystkich zarzutów - oświadczył przewodniczący składu sędziowskiego David Re, zaznaczając, że ten oskarżony "odegrał on główną rolę w przeprowadzeniu ataku". W liczącym 2,6 tysiąca stron wyroku Trybunał uznał, że związany z Hezbollahem 56-letni Ajjasz jest winny udziału w spisku, który zakończył się atakiem terrorystycznym, zabójstwem Haririego oraz 21 innych osób, które zginęły w tym samym zamachu.

"Hezbollah jest tym, który powinien się dziś poświęcić"

Odczytując wcześniej streszczenie wyroku, sędzia Re przyznał, że Hezbollah i syryjski rząd mogły mieć motyw, by "wyeliminować" Haririego, który przed zamachem głośno sprzeciwiał się ich dominacji w kraju, nie ma jednak dowodów na to, by przywódcy dali rozkaz do popełnienia zbrodni.