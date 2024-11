Krzyczał, że jest Jezusem, atakował "wszystkim, co wpadło mu w ręce". Nie żyje zakonnik

Mężczyzna w średnim wieku zaatakował zakonników w klasztorze Ducha Świętego we wschodniej Hiszpanii. Krzyczał, że jest Jezusem Chrystusem i bił mnichów "wszystkim, co wpadło mu w ręce". W wyniku poważnych obrażeń jeden z zakonników zmarł, a trzech jest w szpitalu.

Jak przekazała w sobotę hiszpańska agencja informacyjna EFE, mężczyzna w średnim wieku zaatakował franciszkanów z klasztoru Świętego Ducha w Gilet w prowincji Walencja we wschodniej Hiszpanii "wszystkim, co wpadło mu w ręce". Wykorzystywał do bicia elementy rzeźb czy laski ortopedyczne, należące do zakonników.