Oddają hołd ofiarom katastrofy w Hiszpanii. Trzy dni żałoby narodowej
W czwartek w Hiszpanii rozpoczęła się trzydniowa żałoba narodowa po katastrofie kolejowej w miejscowości Urda w prowincji Toledo. W całym kraju zaplanowano minuty ciszy ku pamięci ofiar.
Jak poinformowała hiszpańska agencja EFE, hołd zmarłym oddadzą m.in. przedstawiciele Kongresu Deputowanych, parlamentów regionalnych i uczelni wyższych. Gesty solidarności z rodzinami poszkodowanych napływają z całej Hiszpanii.
Wstrzymana kampania, strajk maszynistów
Premier Pedro Sanchez ma uczestniczyć w czwartek w Toledo w posiedzeniu centrum koordynacji działań kryzysowych (CECOPI), poświęconemu sytuacji po katastrofie. W spotkaniu weźmie udział również minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska - przekazała EFE.
Tragedia wpłynęła także na życie polityczne kraju. Według EFE niemal wszystkie partie, z wyjątkiem prawicowo-populistycznej Vox, zawiesiły wydarzenia związane z kampanią przed wyborami parlamentarnymi.
Na czwartek zaplanowano ponadto 24-godzinny strajk maszynistów państwowego przewoźnika Renfe, zorganizowany przez związek zawodowy Semaf w proteście przeciwko opóźnieniom we wdrażaniu uzgodnionych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na kolei.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Do katastrofy doszło w środę w miejscowości Urda w prowincji Toledo. W czwartek szef władz wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha Emiliano Garcia-Page poinformował, że w zderzeniu pociągów AVE i Iryo zginęło 69 osób, a 122 zostały ranne.
W środę podczas wizyty na miejscu katastrofy premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową i zapowiedział dokładne wyjaśnienie przyczyn katastrofy