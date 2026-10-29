Świat Oddają hołd ofiarom katastrofy w Hiszpanii. Trzy dni żałoby narodowej Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/J.J. GUILLEN

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W czwartek w Hiszpanii rozpoczęła się trzydniowa żałoba narodowa po katastrofie kolejowej w miejscowości Urda w prowincji Toledo. W całym kraju zaplanowano minuty ciszy ku pamięci ofiar.

Jak poinformowała hiszpańska agencja EFE, hołd zmarłym oddadzą m.in. przedstawiciele Kongresu Deputowanych, parlamentów regionalnych i uczelni wyższych. Gesty solidarności z rodzinami poszkodowanych napływają z całej Hiszpanii.

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Wstrzymana kampania, strajk maszynistów

Premier Pedro Sanchez ma uczestniczyć w czwartek w Toledo w posiedzeniu centrum koordynacji działań kryzysowych (CECOPI), poświęconemu sytuacji po katastrofie. W spotkaniu weźmie udział również minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska - przekazała EFE.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii Miejsce katastrofy kolejowej w prowincji Toledo Źródło zdjęcia: EPA/J.J. GUILLEN Miejsce katastrofy kolejowej w prowincji Toledo Źródło zdjęcia: EPA/J.J. GUILLEN Miejsce katastrofy kolejowej w prowincji Toledo Źródło zdjęcia: EPA/J.J. GUILLEN Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Fotogramma / Zuma Press / Forum Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Juanma Jimenez/Europa Press/Getty Images Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: El Pais Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: El Pais

Tragedia wpłynęła także na życie polityczne kraju. Według EFE niemal wszystkie partie, z wyjątkiem prawicowo-populistycznej Vox, zawiesiły wydarzenia związane z kampanią przed wyborami parlamentarnymi.

Na czwartek zaplanowano ponadto 24-godzinny strajk maszynistów państwowego przewoźnika Renfe, zorganizowany przez związek zawodowy Semaf w proteście przeciwko opóźnieniom we wdrażaniu uzgodnionych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na kolei.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Do katastrofy doszło w środę w miejscowości Urda w prowincji Toledo. W czwartek szef władz wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha Emiliano Garcia-Page poinformował, że w zderzeniu pociągów AVE i Iryo zginęło 69 osób, a 122 zostały ranne.

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W środę podczas wizyty na miejscu katastrofy premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową i zapowiedział dokładne wyjaśnienie przyczyn katastrofy