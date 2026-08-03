Świat Rośnie tragiczny bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Nowe dane Oprac. Adrian Wróbel |

Ceuta. Wojsko przeprowadza przewozi migrantów do przejścia granicznego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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Agencja EFE poinformowała, że ponad 1500 osób przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych w Ceucie.

Lokalne władze przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 88. W większości przypadków przyczyną zgonu było utonięcie.

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Kilkunastu migrantów w szpitalach

Krajowa instytucja zarządzająca ochroną zdrowia (INGESA), która jest źródłem danych o skali pomocy medycznej dla przybywających nielegalnie migrantów "kategorycznie" zaprzeczyła twierdzeniom wysuwanym przez niektóre ugrupowania polityczne i organizacje związkowe "o rzekomym załamaniu się" systemu opieki zdrowotnej, "które nie znajduje potwierdzenia w obiektywnych danych".

INGESA dodała, że obecnie w szpitalach hospitalizowanych jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwoje noworodków, które się w nich urodziły.

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Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tysiące osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka.