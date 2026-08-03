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Świat

Rośnie tragiczny bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Nowe dane

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Ceuta
Ceuta. Wojsko przeprowadza przewozi migrantów do przejścia granicznego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: TVN24
Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie wzrosła do 88 - podały władze hiszpańskiej eksklawy.

Agencja EFE poinformowała, że ponad 1500 osób przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych w Ceucie.

Lokalne władze przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 88. W większości przypadków przyczyną zgonu było utonięcie.

Kilkunastu migrantów w szpitalach

Krajowa instytucja zarządzająca ochroną zdrowia (INGESA), która jest źródłem danych o skali pomocy medycznej dla przybywających nielegalnie migrantów "kategorycznie" zaprzeczyła twierdzeniom wysuwanym przez niektóre ugrupowania polityczne i organizacje związkowe "o rzekomym załamaniu się" systemu opieki zdrowotnej, "które nie znajduje potwierdzenia w obiektywnych danych".

INGESA dodała, że obecnie w szpitalach hospitalizowanych jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwoje noworodków, które się w nich urodziły.

Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tysiące osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka.

Źródło: PAP
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Czarno na białym
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Tagi:
Ceuta i MelillaHiszpaniaMarokoMigranci i uchodźcy w Europie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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