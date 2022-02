Hiszpania. 15-latek zabił ojca, matkę i brata, bo zabroniono mu korzystać z internetu. Mieszkańcy wstrząśnięci, żałoba w gminie

Mieszkańcy hiszpańskiej gminy Elche są wstrząśnięci i twierdzą, że "nic podobnego wcześniej u nich się nie wydarzyło". 15-letni Santiago zabił troje członków swojej rodziny, ponieważ rodzice odcięli mu dostęp do internetu z powodu złych ocen w szkole. Chłopak został zatrzymany. Przyznał się do winy. Historię opisują w weekend hiszpańskie media.

Do tragedii doszło we wtorek w miejscowości Algoda w gminie Elche położonej w prowincji Walencja. Kłótnia wybuchła, gdy rodzice zarzucili w 15-letniemu Santiago, że dostaje złe oceny w szkole i nie pomaga w domu. Chłopak nie zdał egzaminów z pięciu przedmiotów. Matka postanowiła ukarać syna odcięciem od sieci Wi-Fi i odebraniem konsoli do gier.