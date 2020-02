"Niezbędny krok do rozpoczęcia nowego etapu życia". Kolejna decyzja Harry'ego i Meghan

W związku z decyzją o zrezygnowaniu ze swych ról w rodzinie królewskiej, książę Harry i księżna Meghan zamykają biuro w Pałacu Buckingham. Według brytyjskich mediów był to nieuchronny krok pary książęcej w związku z decyzją o rozpoczęciu nowego etapu życia poza Wielką Brytanią.

Jak podała BBC, szczegóły zamknięcia biura książęcej pary w Pałacu Buckingham są finalizowane. Trwają między innymi starania o przeniesienie części 15-osobowego personelu do innych obowiązków na dworze. Według CNN część pracowników zostanie zwolniona.

Media na Wyspach oceniają, to decyzja dotycząca zamknięcia biura to "niezbędny krok pary książęcej w kierunku rozpoczęcia nowego etapu życia poza Wielką Brytanią".

Harry i Meghan rezygnują

Pod koniec stycznia Harry przybył do Kanady, by dołączyć do przebywających tam już wcześniej żony i syna Archiego.