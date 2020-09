Harry i Meghan wypowiedzieli się w sprawie amerykańskich wyborów. Na Wyspach niezadowolenie

Książę Harry i księżna Meghan, wypowiadając się w sprawie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, złamali zasadę politycznej neutralności monarchii i mogą zaszkodzić specjalnym relacjom Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi - ocenia brytyjska prasa. Od wypowiedzi pary książęcej odciął się Pałac Buckingham.

Opublikowane w środę przez parę książęcą przesłanie do Amerykanów, nagrane z ich domu w Kalifornii, w którym apelowali o udział w listopadowych wyborach prezydenckich, odnotowuje w czwartek na pierwszych stronach większość głównych brytyjskich dzienników - "The Times", "Daily Telegraph", "The Guardian", "Daily Mail" i "Daily Express".

- Co cztery lata słyszymy, że to są najważniejsze wybory w naszym życiu. Ale te naprawdę są - przekonywała Meghan, zaś Harry dodał, że "w czasie gdy zbliżamy się do listopada, ważne jest, byśmy odrzucili mowę nienawiści, dezinformację i negatywne nastawienie w sieci". Słowa te zostały powszechnie odebrane jako atak na ubiegającego się o reelekcję amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, zwłaszcza że para książęca już w przeszłości negatywnie wypowiadała się na jego temat, choć do tej pory prywatnie.

Od tego wezwania zdystansował się Pałac Buckingham, który oświadczył, że książę Harry "nie jest wykonującym obowiązki członkiem rodziny królewskiej i jakiekolwiek komentarze, które wygłasza, są wystąpieniami prywatnymi".

Harry i Meghan Reuters,TIME/TIME 100

Arena polityczna "bardzo drażliwym miejscem dla wszystkich członków rodziny królewskiej"

Dziennikarze gazety "Daily Telegraph" zwrócili uwagę, że to pierwszy raz, odkąd Harry i Meghan oficjalnie przestali pełnić obowiązki członków rodziny królewskiej i gdy Pałac Buckingham musiał tak zdecydowanie dystansować się od wypowiedzi księcia. W gazecie napisano też, że nagranie spowodowało głębokie zaniepokojenie w Pałacu Buckingham. Może bowiem odbić się negatywnie na reputacji monarchii, która zgodnie z brytyjską tradycją polityczną musi pozostawać neutralna, a także na "specjalnych relacjach" pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

"The Times" zauważa z kolei, że księżna - która posiada amerykańskie obywatelstwo - nie pierwszy raz wzywa do głosownia, ale pierwszy raz towarzyszył jej w tym Harry. Gazeta zastanawia się, w jaki sposób to wystąpienie można pogodzić z ustaleniami zawartymi w styczniu, gdy para książęca zobowiązała się, że wszystko, co będzie robić, "pozostanie zgodne z wartościami Jej Królewskiej Mości".

Według co najmniej jednego źródła w Pałacu Buckingham, na które powołuje się gazeta, para książęca przekroczyła tę linię. "The Times" cytuje też byłego doradcę Pałacu, który powiedział: - Arena polityczna jest bardzo drażliwym miejscem dla wszystkich członków rodziny królewskiej. Nie można mieć apolitycznej instytucji, jaką jest dziedziczna monarchia, a zarazem członków rodziny królewskiej, którzy wygłaszają choćby odrobinę polityczne komentarze.

Prezydent USA Donald Trump zapytany o słowa książęcej pary odpowiedział, że "nie jest fanem" księżnej, a księciu Harry'emu "życzy dużo szczęścia", bo "będzie go potrzebował".

W styczniu Harry - wnuk królowej Elżbiety II - i Meghan niespodziewanie ogłosili, że zamierzają zrezygnować z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i prowadzić bardziej prywatne życie. Zgodnie z zawartymi ustaleniami, stało się to wraz z końcem marca. Od tego czasu para wraz z synem większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonym.

Autor:akw\mtom

Źródło: PAP, CBS