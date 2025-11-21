Instytut Pileckiego w Berlinie ma nową kierowniczkę

Instytut Pileckiego zawiadamia prokuraturę w sprawie Brauna

Hanna Nowak-Radziejowska zostanie mianowana 1 grudnia przez pełniącego obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego Karola Madaja - przekazał w czwartkowym komunikacie Instytut Pileckiego.

Poinformował, że do konkursu przystąpiły trzy osoby. Jedna nie przeszła weryfikacji formalnej.

14 sierpnia tego roku ówczesny dyrektor Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz odwołał Radziejowską ze stanowiska kierowniczki oddziału w Berlinie. Z pracy zwolniono wówczas także jej zastępcę Mateusza Fałkowskiego.

Oboje zostali później przywróceni do pracy - zwolnienia dyscyplinarne zostały cofnięte. Szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska 29 sierpnia odwołała Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.

Misja Instytutu Pileckiego

Instytut Pileckiego został stworzony na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Ma krajowe oddziały w Warszawie i Augustowie oraz zagraniczne w Berlinie i Rapperswilu.

