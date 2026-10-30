Halloween u Trumpa i konsternacja na widok tych dwóch przebrań
W czwartek wieczorem przed Białym Domem Donald i Melania Trumpowie wręczali dzieciom słodycze z okazji przypadającego w sobotę Halloween. Jak informują amerykańskie media, na miejscu pojawiło się około sześć tysięcy gości, dzieci wraz z rodzinami. Z tej okazji Biały Dom został specjalnie przystrojony w dynie, pajęczyny i inne halloweenowe dekoracje.
Dzieci przebrane za Rosjan u Donalda Trumpa
Dzieci obecne na wydarzeniu przebrane były w różne stroje, w tym za postaci z bajek, historyczne, a nawet za Donalda Trumpa. "USA Today" zwraca uwagę, że jeden ze starszych chłopców zrobił na prezydencie szczególne wrażenie - miał czapkę z napisem "Make America Great Again", koszulkę z numerem "47", symbolizującą, że Trump jest 47. prezydentem USA, oraz czerwone spodnie od piżamy z wizerunkami tańczącego Trumpa i napisem "MAGA FOR LIFE".
Ukraińskie media zwróciły uwagę na inne przebrania. "Ukraińska Prawda" pisze o chłopcu, który miał na sobie kostium nawiązujący do radzieckiego munduru wojskowego, oraz dziewczynce w stroju stylizowanym na sarafan [tradycyjna suknia noszona przez kobiety w Rosji - red.] i opaskę przypominającą kokosznik [typ ozdobnego czepca, noszonego w części Rosji przez zamężne kobiety - red.]
Anton Heraszczenko, były doradca szefa ukraińskiego MSW, ocenił we wpisie na X, że to "w rzeczy samej najbardziej przerażające kostiumy". Ukraińska reporterka Tanya Kozyreva napisała na X, że to "doprawdy upiorny klimat".
"Obchody Halloween u Trumpa. Nic nadzwyczajnego - ot, dzieci przebrane w radzieckie mundury wojskowe oraz tradycyjne rosyjskie nakrycia głowy, kokoszniki" - skomentował na Facebooku ukraiński ekonomista Roman Sheremeta.
Para prezydencka wręczała dzieciom duże tabliczki czekolady popularnej marki, w opakowaniu, na którym z jednej strony widniał herb prezydenta Stanów Zjednoczonych, a z drugiej był napis "Happy Halloween". Na opakowaniach widniały również złote podpisy prezydenta i pierwszej damy.
Red. AM, AZ