Świat Halloween u Trumpa i konsternacja na widok tych dwóch przebrań Oprac. Paulina Borowska Oprac. Ewa Żebrowska Zespół autorek |

Halloween w Białym Domu w 2026 roku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Aaron Schwartz / POOL/PAP/EPA

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek wieczorem przed Białym Domem Donald i Melania Trumpowie wręczali dzieciom słodycze z okazji przypadającego w sobotę Halloween. Jak informują amerykańskie media, na miejscu pojawiło się około sześć tysięcy gości, dzieci wraz z rodzinami. Z tej okazji Biały Dom został specjalnie przystrojony w dynie, pajęczyny i inne halloweenowe dekoracje.

Halloween w Białym Domu w 2026 roku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

Dzieci przebrane za Rosjan u Donalda Trumpa

Dzieci obecne na wydarzeniu przebrane były w różne stroje, w tym za postaci z bajek, historyczne, a nawet za Donalda Trumpa. "USA Today" zwraca uwagę, że jeden ze starszych chłopców zrobił na prezydencie szczególne wrażenie - miał czapkę z napisem "Make America Great Again", koszulkę z numerem "47", symbolizującą, że Trump jest 47. prezydentem USA, oraz czerwone spodnie od piżamy z wizerunkami tańczącego Trumpa i napisem "MAGA FOR LIFE".

Ukraińskie media zwróciły uwagę na inne przebrania. "Ukraińska Prawda" pisze o chłopcu, który miał na sobie kostium nawiązujący do radzieckiego munduru wojskowego, oraz dziewczynce w stroju stylizowanym na sarafan [tradycyjna suknia noszona przez kobiety w Rosji - red.] i opaskę przypominającą kokosznik [typ ozdobnego czepca, noszonego w części Rosji przez zamężne kobiety - red.]

Dzieci w rosyjskich strojach u Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz / POOL/PAP/EPA

Anton Heraszczenko, były doradca szefa ukraińskiego MSW, ocenił we wpisie na X, że to "w rzeczy samej najbardziej przerażające kostiumy". Ukraińska reporterka Tanya Kozyreva napisała na X, że to "doprawdy upiorny klimat".

"Obchody Halloween u Trumpa. Nic nadzwyczajnego - ot, dzieci przebrane w radzieckie mundury wojskowe oraz tradycyjne rosyjskie nakrycia głowy, kokoszniki" - skomentował na Facebooku ukraiński ekonomista Roman Sheremeta.

Some kids came to the White House for Halloween wearing Russian pixel military uniforms, a Soviet military cap, and a Russian dress.



Right now, these are genuinely the scariest costumes. pic.twitter.com/Ye29BekIjq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2026 Rozwiń

Para prezydencka wręczała dzieciom duże tabliczki czekolady popularnej marki, w opakowaniu, na którym z jednej strony widniał herb prezydenta Stanów Zjednoczonych, a z drugiej był napis "Happy Halloween". Na opakowaniach widniały również złote podpisy prezydenta i pierwszej damy.

Red. AM, AZ