Usłyszały zarzuty znęcania się nad dziećmi po tym, jak urządziły w żłobku "zabawę" na Halloween

Incydent miał miejsce w Centrum Opieki nad Dziećmi i Nauczania Lil' Blessings w Hamilton w stanie Missisipi. To tam powstało niedatowane nagranie przedstawiające pracownice żłobka w maskach podobnych do tych z serii horrorów "Krzyk", straszące dzieci. Na nagraniu widać, jak maluchy zaczynają krzyczeć i płakać, niektóre wyglądają na wręcz sparaliżowane strachem.

- Jesteś zły? Mam cię wyprowadzić na zewnątrz? - krzyczy zamaskowana opiekunka prosto w twarz małego dziecka, które aż się kuli. Za chwilę widać kobietę w masce pochylającą się i krzyczącą do dziecka, które płacze i trzęsie się ze strachu. - Powinniśmy posprzątać, potworze - słychać w pewnym momencie głos osoby, która nagrywa film. Potem widać uciekającego chłopca. Postać w masce goni go z krzykiem.

Możliwe zarzuty karne

Rodzice wstrząśnięci nagraniem

- Byłam absolutnie zszokowana tym, co zobaczyłam - powiedziała ABC News Katelyn Johnson, matka dziecka, które uczęszcza do Lil' Blessings. - Niezależnie od tego, czy (opiekunki - red.) miały założoną maskę, czy nie, ich zachowanie było nie do przyjęcia. Podniosło mi się ciśnienie. Serce mi pękło na myśl o moim dziecku. Byłam wściekła.

- Mam nadzieję, że spodoba się wam w więzieniu i mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że to, co zrobiłyście, jest poważne - kontynuowała Johnson, zwracając się do opiekunek. - To nie żart, nie ma się z czego śmiać.