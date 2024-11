"Statystycznie niemożliwe" wyniki wyborów w Gruzji    

Nie uznają oficjalnych wyników wyborów

Opozycja i prozachodnia prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznają oficjalnych wyników sobotnich wyborów. W poniedziałek tysiące ludzi zebrało się po głosowaniu w stolicy kraju, Tbilisi, by wyrazić sprzeciw. Siły opozycyjne domagają się rozpisania ponownych wyborów, które miałyby zostać przeprowadzone pod okiem międzynarodowej administracji, a nie CKW. W środę Zurabiszwili została wezwana do prokuratury w celu złożenia zeznań, lecz oświadczyła, że się nie stawi. Powiedziała, że to prokuratura powinna znaleźć dowody fałszerstw wyborczych, opierając się na informacjach zebranych przez obserwatorów i świadków.