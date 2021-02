Lider opozycji aresztowany, premier odchodzi. Pokłosie przemówienia Rosjanina w gruzińskim parlamencie

W środę sąd w Tbilisi zdecydował o aresztowaniu Melii. - Chociaż człowiek ten nigdy szczególnie nie przejmował się gruzińskim prawem, a 20 czerwca (2019 roku) wzywał ludzi do szturmu na parlament, to mimo wszystko jestem głęboko przekonany, że nie należy sądzić jednego człowieka, jeśli to tworzy ryzyko dla zdrowia i życia naszych obywateli lub może prowadzić do eskalacji (sytuacji) politycznej – oświadczył premier.