Po słowach Trumpa "nie chcą już być tak blisko" USA. We wtorek wybierają

Zasługujemy na to, aby być traktowani z szacunkiem i nie sądzę, aby prezydent USA robił to, odkąd objął urząd - powiedział premier Grenlandii Mute B. Egede, odnosząc się do niedawnych deklaracji Donalda Trumpa o przejęciu wyspy przez Stany Zjednoczone "w ten czy inny sposób". Egede ocenił, że działania Trumpa sprawiają, że mieszkańcy Grenlandii "nie chcą już być tak blisko Stanów Zjednoczonych jak wcześniej".

We wtorek 4 marca prezydent USA Donald Trump wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu, podczas którego powtórzył swoje zainteresowanie potencjalnym przejęciem Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W trakcie wystąpienia zwrócił się również do Grenlandczyków. - Będziemy was chronić. Staniecie się bogaci. I razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny, które wcześniej wydawały się wam niemożliwe do osiągnięcia - mówił. Następnie zadeklarował, że "dostanie ją w ten czy inny sposób".