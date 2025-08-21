Logo strona główna
Świat

Nie żyje Frank Caprio. "Najmilszy sędzia na świecie" miał 88 lat

Frank Caprio
Frank Caprio
Źródło: PAP/EPA/Hutchins Photo
Nie żyje Frank Caprio, emerytowany amerykański sędzia słynący z empatii i humoru. Był określany jako "najmilszy sędzia na świecie". Popularność przyniosły mu filmy z rozpraw. Od 2023 roku zmagał się z ciężką chorobą. Miał 88 lat.

Informację o odejściu Franka Caprio opublikowano w środę w nocy na oficjalnych profilach sędziego w mediach społecznościowych. Chorował na raka trzustki, nowotwór zdiagnozowano u niego w 2023 roku.

Caprio przez cztery dekady był sędzią w rodzinnym mieście Providence, stolicy stanu Rhode Island na północnym wschodzie USA. Sławę i sympatię przyniósł mu sposób prowadzenia rozpraw - z uśmiechem, empatią i współczuciem. Z tego względu w mediach i internecie zaczęto go określać "najmilszym sędzią na świecie".

"Najmilszy sędzia świata" zmagał się z ciężką chorobą

Nagrania z jego rozpraw, publikowane w programie "Caught in Providence", zostały wyświetlone ponad miliard razy. Na Instagramie jego konto śledziło 3,4 mln osób. Jak podaje BBC, film na TikToku prezentujący jego poranną rutynę - czyli mycie zębów, podpisywanie książki i oglądanie filmów z własnego programu - miał ponad 5 milionów wyświetleń.

W jednym z ostatnich postów w mediach społecznościowych Caprio ogłosił, że wrócił do szpitala po "niepowodzeniu" leczenia i poprosił fanów o modlitwę.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Hutchins Photo

