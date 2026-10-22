Świat Pierwszy taki przypadek. Zmarł pacjent zakażony wirusem Shamondy Oprac. Kamila Grenczyn |

Grzesiowski o hantawirusie. "Niestety muszę powiedzieć, że to jest poważna choroba" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Obatala-photography/Shutterstock

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Francuskie władze sanitarno-epidemiologiczne przekazały w czwartek, że po raz pierwszy wykryły u człowieka wirusa Shamondy. Zakażony pacjent zmarł. Zapewniono, że obecnie nie występuje zagrożenie dla ogółu społeczeństwa.

Jak poinformował rząd Francji, do tej pory uważano, że wirus ten nie przenosi się na ludzi. Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że pacjent mógł zarazić się we wschodniej Francji, gdzie wirus krążył wśród zwierząt wiosną i latem.

Czym jest wirus Shamondy?

Wirus Shamondy to ortobunawirus, który atakuje przede wszystkim zwierzęta hodowlane, zwłaszcza bydło. Jest przenoszony przez owady, głównie muchówki.

Po raz pierwszy zidentyfikowano go w Nigerii w połowie lat 60. XX wieku, a od tego czasu sporadycznie wykrywano go u zwierząt w Afryce i Japonii. W tym roku rozprzestrzenia się on w kilku krajach europejskich.