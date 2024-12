Macron: ta sytuacja wymaga nowej organizacji politycznej

Macron odrzucał oskarżenia ze strony opozycji, iż wywołał impas polityczny, rozwiązując parlament latem br,. i podkreślił, że nie ustąpi ze stanowiska. Zwracając się do obywateli, zapewnił: "będę pełnić do końca mandat, który powierzyliście mi w demokratyczny sposób".

Tłumaczył, że jego decyzja o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych "nie została zrozumiana". Przyznał, że "wielu" nadal go za nią krytykuje, i przekonywał, że chciał, by obywatele mogli wypowiedzieć się w wyborach. Tak się stało, jednak po nich powstał parlament, w którym żadna partia "nie mogła pretendować do tego, by sama mieć większość".