Wyprawa marzeń, która zamieniła się w koszmar. Tak francuskie media opisują losy rodziny, która planowała zwiedzić Europę, ale została zmuszona do zamieszkania na parkingu.

Historię Cécile Perrichon i Mathieu Pacauda opisał w tym tygodniu dziennik "Ouest-France". Para wystawiła na sprzedaż swój dom w Kraju Loary na północnym zachodzie Francji , by kupić autobus z 1978 roku przerobiony na kamper. Wyłożyli na pojazd 56 tys. euro (ok. 240 tys. zł), uzyskali zgodę resortu edukacji na samodzielne uczenie swoich dzieci (w wieku ośmiu i jedenastu lat) i w sierpniu 2024 roku całą rodziną, wraz z psami, ruszyli w wymarzoną podróż.

Zamiast Europy parking

Pierwsze problemy z autobusem zaczęły się już po około czterech godzinach jazdy, w Bretanii. - Przejechaliśmy 80 kilometrów i wysiadło sprzęgło. Jechaliśmy po czteropasmówce z prędkością 10 kilometrów na godzinę zamiast 110 - relacjonowała Cécile Perrichon w rozmowie z telewizją BFMTV. Miejscowy mechanik powiedział parze, że sprzęgło jest do wymiany, i doradził zwrot pojazdu ze względu na jego opłakany stan.

Mathieu Pacaud wspominał: - Kiedy wsiadłem do autobusu i włożyłem kluczyk do stacyjki, (sprzedawca - red.) powiedział mi: "Zgadzamy się, że od teraz wszystko jest na twój koszt". Dopiero później (...) zrozumiałem, dlaczego mi to powiedział.