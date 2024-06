Sondażowy wynik trójki największych formacji politycznych we Francji, reprezentowanych podczas wtorkowej debaty telewizyjnej nie uległ zmianie. Zaskoczyła rekordowa prognozowana frekwencja - szacowana na 66 proc. - jest o 18,5 punktu procentowego wyższa niż w wyborach parlamentarnych w 2022 roku.

Partia Republikanie uzyskała rekordowo niski wynik w opublikowanym w środę sondażu przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi we Francji - podał portal dziennika "Le Figaro".

Ta centroprawicowa partia uzyskała 6 proc. poparcia, co oznacza spadek o pół punktu procentowego w porównaniu z wtorkowym badaniem. "Republikanie pozostają niewidoczni na tle trzech bloków, które dominują w życiu politycznym" - komentuje "Le Figaro".

Sondażowy wynik trójki największych formacji politycznych reprezentowanych podczas wtorkowej debaty telewizyjnej nie uległ zmianie. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe wygrywa z poparciem 36 proc. co daje od 220 do 260 mandatów. Nowy Front Ludowy ma uzyskać 28 proc. głosów i od 180 do 210 mandatów, a obóz prezydenta Emmanuela Macrona - 21 proc. i 75-110 mandatów.