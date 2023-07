Niewidoma 97-latka może zostać eksmitowana. Zdaniem właściciela domu zalega z płatnościami na kwotę "kilku tysięcy"

97-letnia niewidoma kobieta może zostać wkrótce eksmitowana z domu we francuskim La Rochelle, w którym mieszka od 60 lat. Zdaniem właściciela nieruchomości kobieta od 2017 roku zalega z płaceniem czynszu na kwotę kilku tysięcy euro. Sprawa trafiła do sądu.

Francuskie media piszą o 97-latce, która może zostać wkrótce eksmitowana z domu w La Rochelle na zachodzie Francji, gdzie mieszka od "od dekad". Eksmisja ma być możliwa od 16 sierpnia, ponieważ zgodę na to 6 lipca wydał departament Charente-Maritime - podała stacja BFM. Prawnik kobiety François Drageon uważa jednak, że to "cyniczna" procedura i wezwał adwokatów w całym kraju do okazania wsparcia, aby nakaz eksmisji został wstrzymany. Agencja AFP precyzuje, 97-latka mieszkała w tym samym domu w La Rochelle od 60 lat.