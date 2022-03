Macron o sprzedaży broni Rosji po wprowadzeniu embarga. "Francja przestrzegała w 2014 roku prawa"

Francuskie ministerstwo sił zbrojnych potwierdziło we wtorek informacje portalu śledczego Disclose na temat sprzedaży broni do Rosji po wprowadzeniu embarga w 2014 roku wprowadzonego przez Unię Europejską. Prezydent Francji Emmanuel Macron przekonuje jednak, że działania te były zgodne z prawem międzynarodowym.

- Francja podjęła decyzje, które musiała podjąć w 2014 roku i tutaj ich bronię, nawet jeśli to nie ja je podjąłem, to my skrupulatnie się ich trzymaliśmy i to trzeba było zrobić – przekonywał szef państwa.