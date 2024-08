Padła propozycja wspólnego ustalenia linii granicznej. Rosja ją odrzuciła

Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją

Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją SariMe / Shutterstock

Rosja usunęła pływaki nawigacyjne

W maju pod osłoną nocy służby graniczne Rosji usunęły z Narwy ponad 20 estońskich pływaków nawigacyjnych . Estońska straż nie interweniowała, by – jak wówczas informowano – "nie doszło do eskalacji". Estonia od dziesięcioleci ustawia na rzece boje, których zadaniem jest między innymi ułatwienie żeglugi w regionie granicznym oraz uniknięcie przypadkowego wpłynięcia na teren Rosji . Strona rosyjska sprzeciwiła się instalacji nowych pływaków na rzece.

Z kolei powodem impasu w ratyfikacji traktatu granicznego jest kwestionowanie przez Rosję wprowadzonych przez estoński parlament zmian do preambuły przez nawiązanie do tego, że obecna Estonia jest spadkobierczynią republiki proklamowanej w 1918 r. Sporne jest także odwołanie się do traktatu pokojowego z Tartu z 1920 r., na mocy którego terytorium Estonii było większe o około 5 proc.