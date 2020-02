Zuchwała kradzież 600 rolek papieru toaletowego. W tle panika związana z koronawirusem

Trzech mężczyzn ukradło w Hongkongu 600 rolek papieru toaletowego. Ma to prawdopodobnie związek z brakami w zaopatrzeniu spowodowanymi epidemią koronawirusa i masowym wykupywaniem towarów pierwszej potrzeby.

Do kradzieży doszło w poniedziałek rano, kiedy pracownik firmy transportowej przywiózł produkty do supermarketu w dystrykcie Mong Kok w Hongkongu. Położył przed sklepem 50 paczek, które zawierały 600 rolek papieru toaletowego. Wtedy ukradło je trzech mężczyzn - poinformowała CNN, powołując się na rzecznika miejscowej policji.

Panika w Hongkongu

Jak podkreśla CNN, kradzież prawdopodobnie jest powiązana z sytuacją rynkową w Hongkongu w związku z epidemią koronawirusa. Władze zdecydowały o zamknięciu części granic z Chinami, co spowodowało paniczne wykupywanie towarów na zapas, wśród nich właśnie papieru toaletowego. Półki w supermarketach w szybkim tempie pustoszały, w rezultacie wprowadzono ograniczenia sprzedaży niektórych produktów. Mieszkańcy mogą jednorazowo kupić między innymi tylko po dwa opakowania ryżu, chusteczek czy mydła.

Epidemia koronawirusa

Epidemia koronawirusa COVID-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. Według najnowszych danych do tej pory koronawirusem zaraziło się 71 tys. ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość - w Hubei.

W Chinach kontynentalnych zmarło do tej pory 1770 osób, natomiast wyleczono - ok. 8400. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano pięć zgonów – w Japonii, na Filipinach, we Francji, Hongkongu i na Tajwanie.