Elżbieta II nie żyje. Rok temu ujawniono plany na wypadek śmierci królowej, znane jako "Operacja London Bridge"

Rok temu ujawniono plany na wypadek śmierci królowej Elżbiety II

O tym, że plany działania na wypadek śmierci królowej - określone kryptonimem "Operacja London Bridge" - istnieją co najmniej od końca lat 60., wiadomo było od dawna, ale jeszcze nigdy nie zostały one ujawnione w takich szczegółach, jak zrobił to w ubiegłym roku portal Politico. Na dodatek przeciek zawierał aktualizację w związku z pandemią.

Jak pisało Politico, zgodnie z planem następnego dnia rano książę Karol ma zostać formalnie ogłoszony królem, a po południu przyjmie on na audiencji premiera. Drugiego dnia ciało królowej ma zostać przewiezione do Pałacu Buckingham - w zależności od tego, gdzie umrze - królewskim pociągiem, samochodem lub samolotem. Trzeciego dnia Karol uda się do parlamentu, a następnie w podróż po wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa - najpierw do Szkocji, później Irlandii Północnej, a na końcu do Walii. Równocześnie będą trwały przygotowania do pogrzebu. Od szóstego do dziewiątego dnia ciało królowej zostanie wystawione w Pałacu Westminsterskim, gdzie będzie można osobiście oddać jej hołd.