Świat Elon Musk rozstał się z partnerką. "Kochałam go nad życie" Oprac. Maciej Wacławik |

Elon Musk na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: SAUL LOEB / AFP / EastNews

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27 września Zilis opublikowała na X krótki wpis: "Nowy dzień, nowe życie". Pięć dni później na tej samej platformie poinformowała o nowym rozdziale w swoim życiu. "Trudno jest w ciągu tygodnia przejść od zakochania do rozstania bez żadnego ostrzeżenia, ale tak czasami bywa" - napisała.

W dalszej części postu była już partnerka oraz doradczyni miliardera podzieliła się refleksjami na temat spędzonych razem lat. Podkreśliła, że wraz z czworgiem ich dzieci była dla Muska "bezpieczną przystanią" oraz że cieszy się, że mogła mu "pokazać, jak to jest być głęboko zrozumianym, otoczonym troską i kochanym w spokoju, stabilności i z delikatnością".

Zilis o dzieciach i kolacji z Xi

"Kochałam go nad życie, a on dał mi wiedzę na 100 żyć i sprawił, że mój kielich przepełnił się sensem życia, więc strata jest ogromna" - dodała Zilis. Podkreśliła, że mieli razem czworo dzieci. "Jestem niezmiernie wdzięczna za nasze dzieci, które sprawiają, że każdy dzień jest najlepszym dniem mojego życia. Mam nadzieję i modlę się, żebyśmy mogli pozostać wspaniałymi przyjaciółmi i wspólnie wychowywać nasze dzieci" - czytamy.

Zilis dołączyła do wpisu zrzut ekranu z wiadomościami od Muska. Wynika z niego, że 24 września miliarder wyznał jej miłość, po czym wytłumaczył się z niezaproszenia jej na uroczystą kolację wydaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa z udziałem chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. "Nie zdawałem sobie sprawy, że na kolację z Xi można było przyjść z osobą towarzyszącą. W innym wypadku zaprosiłbym cię" - napisał.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026 Rozwiń

Shivon Zilis jest pochodzącą z Kanady inżynier. W przeszłości pełniła m.in. funkcję dyrektorki wykonawczej w Neuralink, jednej z firm Elona Muska. Bliźniacy pary - chłopcy Strider i Azure - przyszli na świat w 2021 roku. Córka Arcadia urodziła się w 2024 roku, a wiadomość o narodzinach syna Seldona pojawiła się na początku 2025 roku.

Redagowała AZ