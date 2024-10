Do ataku doszło w niedzielę nad ranem w mieszkalnej dzielnicy portowego miasta Guayaquil, największego i jednego z najniebezpieczniejszych w kraju. Komendant policji Fausto Buenano poinformował, że w samochód trafiło sześć kul, z czego trzy dosięgły kierowcę.

Jimmy Jairala poinformował o zdarzeniu na platformie X. "Właśnie ostrzelali mój samochód, którym podróżował mój syn Diego, jego dziewczyna i przyjaciele. Kierowca zapewniający ochronę został ranny i trafił do szpitala" - przekazał polityk. Dodał też kilka nagrań, pokazujących między innymi przeszyte kulami przednie drzwi samochodu.

Atak na samochód Jairali miał miejsce w okresie nasilonej przestępczości. Od 2023 roku w kraju zamordowanych zostało kilkunastu polityków. Media przypominają o głośnym zabójstwie kandydata na prezydenta Fernando Villavicencio, do którego doszło w czasie kampanii wyborczej.

Walka z gangami

Ekwador, do niedawna uznawany za oazę spokoju, stał się w ostatnich latach jednym z najniebezpieczniejszych krajów regionu, co przypisywane jest działalności gangów szmuglujących narkotyki z Ameryki Południowej do USA i Europy.