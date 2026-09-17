Świat Ekshumacje w Ukrainie. We Lwowie odkryto szczątki polskich żołnierzy Oprac. Adrian Wróbel |

Jak przebiegają ekshumacje na Wołyniu? Minister kultury o wydawaniu zgód przez Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: IPN/X

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Suspilne przekazał, że podczas ekshumacji odnaleziono dotąd ciała 98 polskich żołnierzy oraz 11 żołnierzy wojsk niemieckich. Lwowska redakcja podała tę informację, powołując się na Lubomyra Horbacza, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Poszukiwania Ofiar Wojny "Pamięć".

Jak poinformował Horbacz, ekshumację drugiego i trzeciego rzędu pochówków już zakończono. Wydobyte szczątki są oczyszczane, a następnie zostaną poddane badaniom DNA. W pierwszym rzędzie grobów pozostało do przebadania około 60-70 procent stanowisk.

Według szacunków Horbacza, mogą się tam znajdować pozostałości kolejnych 20-30 osób.

Badacze sprawdzą również, czy na terenie cmentarza znajduje się czwarty rząd pochówków. Prace wykopaliskowe mają potrwać do 2 października, choć według Horbacza ekshumacja może zakończyć się już pod koniec września.

Prace ekshumacyjne we Lwowie

Od 25 sierpnia na starym Cmentarzu Hołoskowskim we Lwowie trwają prace ekshumacyjne szczątków polskich żołnierzy, poległych w obronie miasta we wrześniu 1939 roku. Na początku września wydobyto tam szczątki 17 polskich i siedmiu niemieckich żołnierzy. Poinformowała o tym Rada Miejska Lwowa.

Według wstępnych szacunków, na obszarze objętym pracami może być pochowanych około 120 osób. Szczątki po badaniach mają być ponownie pochowane.

Prace prowadzone są przez Stowarzyszenie na rzecz Poszukiwania Ofiar Wojny "Pamięć" z udziałem specjalistów polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

We wrześniu 1939 roku w okolicach Lwowa toczyły się walki między Wehrmachtem a Wojskiem Polskim, m.in. na terenie Hołoska Wielkiego. Poległych polskich żołnierzy pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.

W 1958 roku Hołosko Wielkie zostało włączone w granice administracyjne Lwowa.