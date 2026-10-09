Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Egzekucja w USA będzie publiczna. Pentagon zapowiada transmisję

|
Nidal Hasan
Donald Trump wyraził zgodę na rozstrzelanie Nidala Hasana
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
To niezwykle rzadka sytuacja. Egzekucja Nidala Hasana odbędzie się przez rozstrzelanie, a do tego będzie transmitowana - zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Były psychiatra wojskowy został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Jego egzekucja ma odbyć się w tym samym miejscu.

Nidal Hasan ma zostać stracony 3 grudnia w bazie Fort Hood w Teksasie. O szczegóły dotyczące jest egzekucji Pete Hegseth był pytany w czasie rozmowy z telewizją Real America's Voice. - To oczywiste, egzekucja przez rozstrzelanie. Major zdradza swój kraj. Radykalny islamista zabija grupę Amerykanów w Fort Hood. Oczywiście odbędzie się to w Fort Hood, odbędzie się to w czwartek o godzinie 13, czyli o tej godzinie, o której on to zrobił. Egzekucję przez rozstrzelanie wykona pluton żołnierzy uzbrojonych w karabiny - opisał Hegseth.

- Od II wojny światowej nie robiliśmy czegoś takiego - zaznaczył szef Pentagonu. Oświadczył też, że "zapewnią, by ludzie mogli to oglądać, że będzie to publiczne, bo ludzie muszą zrozumieć, że za takie czyny grożą poważne konsekwencje".

O tym, że Hasan zostanie stracony przez rozstrzelanie, poinformował w poniedziałek Pentagon. Jego rzecznik przekazał, że Hegseth rekomendował przeprowadzenie egzekucji, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.

Egzekucja w USA ma być transmitowana na żywo

Jak zauważył portal Axios, Stany Zjednoczone nie przeprowadziły publicznej egzekucji od 90 lat. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo - podała agencja Associated Press. Nie wskazano, gdzie będzie dostępna transmisja.

Reuters zwraca natomiast uwagę, że w przeszłości media podejmowały próby transmitowania amerykańskich egzekucji, jednak sądy blokowały takie inicjatywy. Publiczne egzekucje stały się na świecie niezwykłą rzadkością. Wśród krajów, w których przeprowadzano je w ostatnich latach, należą Iran oraz rządzony przez talibów Afganistan.

Nidal Hasan
Nidal Hasan
Źródło zdjęcia: Reuters

5 listopada 2009 roku Hasan - będący wówczas psychiatrą wojskowym - otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood. Zginęło 12 żołnierzy i jeden cywil, 32 osoby zostały ranne.

Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa i skazany na karę śmierci w 2013 roku.

Kara śmierci w armii USA

Według organizacji Death Penalty Action, która sprzeciwia się karze śmierci, ostatnia egzekucja żołnierza armii USA przez rozstrzelanie miała miejsce w 1945 roku. Wtedy szeregowiec Eddie Slovik został rozstrzelany we Francji za dezercję.

Z kolei ostatnim żołnierzem, na którym wykonano jakąkolwiek egzekucję, był szeregowy John Bennett. Stracono go po skazaniu za zgwałcenie i usiłowanie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Austrii.

Axios zaznaczył, że egzekucje poprzez rozstrzelanie są w USA rzadkością. Taką metodę wykonywania kary śmierci dopuszczają jedynie stany Idaho, Missisipi, Oklahoma, Karolina Południowa i Utah. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce w 1936 roku, kiedy Rainey Bethea, czarnoskóry mężczyzna skazany za zgwałcenie białej kobiety, został powieszony w stanie Kentucky.

Źródło: PAP, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
USAAdministracja Donalda TrumpaPete Hegsethkara śmierciWojsko
Czytaj także:
imageTitle
Hurkacz - Djoković. O której mecz w Szanghaju?
EUROSPORT
Rozmowa w "Tak jest"
Ekspert o nowym zjawisku. "Bardzo dobrze opisane przez FBI, Europol i ABW grupy"
Polska
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw. Oto dzisiejsze stawki
BIZNES
imageTitle
O której dzisiaj ćwierćfinałowy mecz Świątek?
EUROSPORT
Agenci FBI oglądają miejsce zdarzenia po tym, jak funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę
Otoczyli samochód, oddali serię strzałów. W środku było dziecko
Świat
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Atak w szkole, zarzuty dla nożownika, incydent w salonie fryzjerskim
najważniejsze informacje
46 min
Twardoch i Olejnik
Zobaczył ukraiński front, zdobył Nike. O Polakach mówi krótko: nie jesteśmy gotowi
Monika Olejnik. Otwarcie
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. Brak zagrożenia na terenie Polski
Polska
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
"Zachowajmy spokój i rozwagę". Apele kancelarii premiera, policji i ratusza
Polska
imageTitle
Formuła 1 pojedzie w Afryce? Jest porozumienie
EUROSPORT
Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
"Nowe propozycje" w sprawie wojny w Ukrainie. Rozmowy w USA
Świat
imageTitle
Groziła jej amputacja. Jeszcze zobaczymy ją w akcji?
EUROSPORT
imageTitle
Fałszywe certyfikaty szczepień. Znany piłkarz ukarany
EUROSPORT
Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak
Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok skierowany do prac w komisjach
BIZNES
Debata
"Młodzież mi mówi, że te akcje nie robią na nich specjalnego wrażenia, bo są gorsze w internecie"
Debata w TVN24
imageTitle
Ponad 500 dni gehenny. Wraca gwiazda Premier League
EUROSPORT
Uczestnicy protestu
Noc na materacu, do picia sok i woda. Protest głodowy w sanockim szpitalu
Martyna Sokołowska
pap_20260601_13C
Nowe przepisy dotyczące alkoholu. Sejm zdecydował
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
METEO
osiedle bloki blok mieszkania mieszkanie shutterstock_2019476741_S
Nowe zasady dla najmu krótkoterminowego. Sejm uchwalił nowelizację
BIZNES
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
WARSZAWA
Mieszkańcy przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Będzie narada z dyrektorami szkół. Kuratorka poprosi ich o "trzy konkretne rzeczy"
Fakty po Faktach
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm uchwalił ustawę
BIZNES
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
"Jeżeli macie tego typu informacje". Apel szefa MSWiA
Kropka nad i
Myśliwy (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na polowaniu, nie żyje myśliwy z Włoch
Kielce
imageTitle
Piątek przypomniał o sobie w Katarze
EUROSPORT
Donald Trump
Po fali spekulacji Trump zabiera głos. "Nie zaatakujemy"
BIZNES
Tysiące Węgrów przed parlamentem. Protesty po zamknięciu gazety
Zamknięcie tego dziennika wywołało protesty. Teraz powraca
Świat
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
WARSZAWA
policja norwegia
Potężna awaria sparaliżowała kraj. Uruchomiono procedury kryzysowe
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica