Świat Egzekucja w USA będzie publiczna. Pentagon zapowiada transmisję Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump wyraził zgodę na rozstrzelanie Nidala Hasana Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Reuters

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Nidal Hasan ma zostać stracony 3 grudnia w bazie Fort Hood w Teksasie. O szczegóły dotyczące jest egzekucji Pete Hegseth był pytany w czasie rozmowy z telewizją Real America's Voice. - To oczywiste, egzekucja przez rozstrzelanie. Major zdradza swój kraj. Radykalny islamista zabija grupę Amerykanów w Fort Hood. Oczywiście odbędzie się to w Fort Hood, odbędzie się to w czwartek o godzinie 13, czyli o tej godzinie, o której on to zrobił. Egzekucję przez rozstrzelanie wykona pluton żołnierzy uzbrojonych w karabiny - opisał Hegseth.

- Od II wojny światowej nie robiliśmy czegoś takiego - zaznaczył szef Pentagonu. Oświadczył też, że "zapewnią, by ludzie mogli to oglądać, że będzie to publiczne, bo ludzie muszą zrozumieć, że za takie czyny grożą poważne konsekwencje".

O tym, że Hasan zostanie stracony przez rozstrzelanie, poinformował w poniedziałek Pentagon. Jego rzecznik przekazał, że Hegseth rekomendował przeprowadzenie egzekucji, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.

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Egzekucja w USA ma być transmitowana na żywo

Jak zauważył portal Axios, Stany Zjednoczone nie przeprowadziły publicznej egzekucji od 90 lat. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo - podała agencja Associated Press. Nie wskazano, gdzie będzie dostępna transmisja.

Reuters zwraca natomiast uwagę, że w przeszłości media podejmowały próby transmitowania amerykańskich egzekucji, jednak sądy blokowały takie inicjatywy. Publiczne egzekucje stały się na świecie niezwykłą rzadkością. Wśród krajów, w których przeprowadzano je w ostatnich latach, należą Iran oraz rządzony przez talibów Afganistan.

Nidal Hasan Źródło zdjęcia: Reuters

5 listopada 2009 roku Hasan - będący wówczas psychiatrą wojskowym - otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood. Zginęło 12 żołnierzy i jeden cywil, 32 osoby zostały ranne.

Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa i skazany na karę śmierci w 2013 roku.

Kara śmierci w armii USA

Według organizacji Death Penalty Action, która sprzeciwia się karze śmierci, ostatnia egzekucja żołnierza armii USA przez rozstrzelanie miała miejsce w 1945 roku. Wtedy szeregowiec Eddie Slovik został rozstrzelany we Francji za dezercję.

Z kolei ostatnim żołnierzem, na którym wykonano jakąkolwiek egzekucję, był szeregowy John Bennett. Stracono go po skazaniu za zgwałcenie i usiłowanie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Austrii.

Axios zaznaczył, że egzekucje poprzez rozstrzelanie są w USA rzadkością. Taką metodę wykonywania kary śmierci dopuszczają jedynie stany Idaho, Missisipi, Oklahoma, Karolina Południowa i Utah. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce w 1936 roku, kiedy Rainey Bethea, czarnoskóry mężczyzna skazany za zgwałcenie białej kobiety, został powieszony w stanie Kentucky.