Świat

Dźwig spadł na pociąg w Tajlandii. Wiele ofiar

Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: Reuters
Dźwig budowlany runął na pociąg w Tajlandii. Zginęły co najmniej 22 osoby, a około 80 zostało rannych - poinformowała tajska policja. Trwa akcja służb. Część ciał nadal pozostaje we wraku.

Do wypadku na kolei doszło w środę rano w dystrykcie Sikhio w prowincji Nakhon Ratchasima, 230 kilometrów na północny wschód od Bangkoku.

Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: Sun Weitong / Xinhua News Agency / Forum

Lokalna policja poinformowała, że dźwig pracujący przy budowie kolei dużych prędkości zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg (jadący do prowincji Ubon Ratchathani), powodując jego wykolejenie i krótkotrwały pożar. Pożar został ugaszony, trwa akcja ratunkowa.

Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP
Wypadek na kolei w Tajlandii
Wypadek na kolei w Tajlandii
Źródło: SRT/EPA/PAP

Katastrofa na kolei w Tajlandii. Trudna akcja służb

Jak donosi Reuters, policja przekazała, że we wraku pociągu znajduje się więcej ciał, których do tej pory nie wydobyto. "W wagonach nadal znajdują się osoby, których nie można jeszcze wydobyć. Dźwig zaczął się przesuwać, więc ekipa wycofała się ze względów bezpieczeństwa" - przekazał Reutersowi pułkownik policji Thatchapon Chinnawong.

Minister transportu Phiphat Ratchakitprakarn w oświadczeniu poinformował, że na pokładzie znajdowało się 195 pasażerów. Minister zlecił też przeprowadzenie dokładnego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Sun Weitong / Xinhua News Agency / Forum

TajlandiaKolejWypadek
