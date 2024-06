Wyraził jednak przekonanie, że jeśli kiedykolwiek pojawi się kolejne egzystencjalne zagrożenie, takie jak to, które kiedyś stanowiły nazistowskie Niemcy , brytyjskie społeczeństwo ponownie stanie na wysokości zadania. - Myślę, że nasz naród ma tę dumę, ma to zaangażowanie - powiedział.

Choć wojna na Ukrainie nie ma tej skali, Radakin zwrócił uwagę na podobieństwa między działaniami aliantów przeciwko nazistom a wspólnymi działaniami krajów zachodnich na rzecz pomocy Ukrainie w walce z inwazją Rosji. - To wojna ekonomiczna. To wojna logistyczna. To wojna produkcji przemysłowej. To wojna woli politycznej. To wszystko po prostu dla przywrócenia pokoju mieszkańcom Ukrainy - podkreślił.