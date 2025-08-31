Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"

Francuscy żołnierze
Doktor Eberhardt: plan wysłania europejskich wojsk do Ukrainy, o którym mówi Ursula von der Leyen, to kompletna lipa
Źródło: TVN24
Plany mogą być na papierze, ale nie ma żadnej perspektywy na to, aby wojska państw europejskich znalazły się za zgodą Rosjan w Ukrainie - stwierdził w "Faktach po Faktach" doktor Adam Eberhardt, odnosząc się do wywiadu Ursuli von der Leyen. Szefowa KE powiedziała, że Europa ma już plan wysłania wojsk do Ukrainy po zakończeniu walk. Według Anny Marii Dyner "to bardzo wątpliwy" scenariusz.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielnym wywiadzie dla "Financial Times", że Europa ma "dość precyzyjny" plan wysłania wojsk do Ukrainy w przypadku zakończenia wojny. Jak oznajmiła, prace dotyczące planu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy "posuwają się bardzo dobrze". "Mamy jasny plan działania i osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem" - oświadczyła szefowa KE.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił nas, że amerykańska obecność będzie częścią zabezpieczenia dla Ukrainy; zostało to wielokrotnie potwierdzone" - podkreśliła von der Leyen.

Ursula von der Leyen o planie wojsk w Ukrainie

Tego samego dnia słowa szefowej KE komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anna Maria Dyner, analityczka ds. Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapytany, jak może wyglądać ten "plan", doktor Eberhardt odparł, że "to jest lipa kompletna". - Plany mogą być narysowane na kartce papieru, natomiast nie ma żadnej perspektywy, (...) aby wojska państw europejskich, a więc jednocześnie państw NATO, znalazły się za zgodą Rosjan na Ukrainie - dodał.

Doktor Adam Eberhardt i Anna Maria Dyner w "Faktach po Faktach"
Doktor Adam Eberhardt i Anna Maria Dyner w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24

Zaznaczył przy tym, że "cała rosyjska narracja budowana przez ostatnie 3-4 lata" jest oparta na tym, że "Rosja prowadzi wojnę przeciwko ekspansji Sojuszu Północnoatlantyckiego". - (Władimir) Putin zrobi wszystko, żeby nie było wojsk europejskich na Ukrainie, a Europa poza słowami nie zrobi nic, aby one tam się znalazły - ocenił dr Eberhardt.

"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie

Założenie "dobrej woli ze strony Rosji, której nie ma"

Anna Maria Dyner zwróciła uwagę na to, że "jeżeli zaczniemy patrzeć w szczegóły", to nie ma wielu europejskich państw, które byłyby w stanie i zadeklarowały wysłanie wojskowych kontyngentów do Ukrainy, poza Francją i Wielką Brytanią. - Zgadzam się, że raczej jest to bardzo wątpliwa sytuacja, dlatego że to będzie oznaczało automatyczną eskalację i automatyczne prowokacje w stosunku do takiego kontyngentu - uzupełniła.

Dyner: wysłanie przez Europę wojsk do Ukrainy oznaczałoby automatyczne prowokacje Rosji w stosunku do tych kontyngentów
Źródło: TVN24

Analityczka wskazała, że jedyne, co jest w stanie w tym momencie wyobrazić, to "gdyby faktycznie była to misja pokojowa" wypracowana w ramach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której wymagana jest zgoda Rosji. - Ale to znów by zakładało dobrą wolę ze strony Federacji Rosyjskiej, której nie ma i w najbliższym czasie nie należy jej spodziewać - stwierdziła Dyner.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
W kuluarach

TVN24 HD
NA ŻYWO

W kuluarach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Defence Images

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaUrsula von der LeyenUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Set pod pełną kontrolą. Argentyna fruwa w Krakowie
RELACJA
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
imageTitle
Polacy walczą o trzecie zwycięstwo w Spodku
RELACJA
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka
Nastolatkowie zrobili coś "rodem ze świata mafii"
Grzegorz Jarecki
imageTitle
Zwycięstwa pucharowiczów. Lech skorzystał na błędzie bramkarza
EUROSPORT
imageTitle
Niezrozumiałe przeprosiny Ostapenko. Zasłoniła się brakami w języku
EUROSPORT
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
WARSZAWA
Noc, chłodno, zimno, mgły
Mglista noc i poranek. Pogoda na jutro
METEO
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie
Świat
Henryka Krzywonos-Strycharska
"Podzielił nas jeden mały człowiek"
Gospodarstwa domowe w prowincji Pendżab znalazły się pod wodą
Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"
METEO
Stanisław Soyka
Jest data pogrzebu Stanisława Soyki, prośba rodziny
imageTitle
Manchester City wyłożył się na Grudzie
EUROSPORT
Strefa Gazy
Media o planie Trumpa dla Gazy. "Dobrowolne" przesiedlenia i "cyfrowe tokeny"
Świat
Szpital Charite w Berlinie
Rośnie liczba zatruć gazem rozweselającym. Skutki mogą być tragiczne
Świat
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"
Martyna Olkowicz
imageTitle
Dwa rozbite bolidy Ferrari, dramat Norrisa i sensacja na podium w Zandvoort
EUROSPORT
Oslo, Norwegia, 31.08.2025. Uczestnicy protestu przeciwko rasizmowi i przemocy na placu Youngstorget w Oslo, 31 bm. Demontracja odbyła się po sobotnim zabójstwie 34-letniej Etiopki przez ekstremistę w stolicy Norwegii.
Protest przeciwko rasizmowi po zabójstwie Etiopki, największy od 14 lat
Świat
Wszechświat - Teleskop Jamesa Webba
Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?
METEO
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
WARSZAWA
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
WARSZAWA
Putin przyleciał do Tianjin na północy Chin. Został powitany na czerwonym dywanie
Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę
Świat
Izrael, Strefa Gazy. Izraelskie wojsko na granicy ze Strefą Gazy
Izrael zaatakował rzecznika Hamasu. Netanjahu: mam nadzieję, że nie ma go już z nami
Świat
shutterstock_682792501
Polska hitem wśród turystów z sąsiedniego kraju
BIZNES
imageTitle
Podrażniona Islandia rywalem Polski. "To może być kolejny ważny krok do przodu"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica