Doradca Zełenskiego zabrał głos w sprawie doniesień o F-16

Pierwsze myśliwce F-16 dotarły do Ukrainy - poinformował minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Wcześniej, w środę, taką informację podała agencja Bloomberg. - Chciałbym, aby było mniej spekulacji. Zawsze należy zwracać uwagę na oficjalne komentarze. Radzę poczekać na oficjalne potwierdzenia - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Pierwsze myśliwce F-16, które dotarły już do Ukrainy , jak pisze Bloomberg, "mogą zwiększyć zdolność rozdartego wojną kraju do odpierania rosyjskich ataków".

"Nie jest jasne, czy ukraińscy piloci, którzy od kilku miesięcy szkolili się na tych maszynach pod okiem swoich zachodnich sojuszników, będą mogli natychmiast użyć samolotów do walki, czy też proces szkolenia potrwa dłużej" - napisał Bloomberg, cytując swoich rozmówców.

U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Luke Milano/DVIDS

Holenderski F-16 U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Luke Milano/DVIDS

Podolak: radzę poczekać

Informacje o dostarczeniu F-16 komentował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. - Widzę, że jest to przedstawiane jako spekulacje informacyjne. Chciałbym, aby tych spekulacji było mniej. Zawsze należy zwracać uwagę na oficjalne komentarze. Radzę poczekać na oficjalne potwierdzenia - powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Podkreślił, że takie wiadomości może przekazywać jedynie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski albo dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski. Agencja Interfax-Ukraina zaznacza: Podolak "podkreślił, że strona ukraińska nie powie ani 'tak', ani 'nie' w odniesieniu do tej informacji, ponieważ komponent lotniczy jest 'czynnikiem niezbędnym do przetrwania'. Według niego niewłaściwe jest podawanie takich informacji w czasie wojny, ponieważ może to mieć negatywny wpływ zarówno na polu bitwy, jak i na postrzeganie przez społeczeństwo problemów, z jakimi boryka się armia w konfrontacji z wrogiem".