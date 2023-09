Doradca Bidena o Polsce i Ukrainie. Przydacz o wspieraniu w imię bezpieczeństwa i poszanowaniu interesów gospodarczych

Wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę - powiedział doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, odnosząc się do wypowiedzi polskiego premiera na temat przekazywania sprzętu Ukrainie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wskazał, że Polska będzie prowadzić dyskusje i rozmowy, by wszelkie wyzwania pokonywać, ale na zasadzie partnerskiej i z poszanowaniem własnych interesów. Dodał, że niezmiennie Polska wspiera Ukrainę w kwestiach bezpieczeństwa.

Przydacz: będziemy kierować się analizą własnego interesu

- Ten dialog toczy się, natomiast jasnym jest, że Polska będzie stawiać interes gospodarczy swój i naszych rolników jako ważny element w relacjach z innymi państwami. Spokojnie będziemy prowadzić tutaj dyskusje i rozmowy, by wszelkie wyzwania pokonywać, ale na zasadzie partnerskiej i z poszanowaniem własnych interesów - powiedział Przydacz. - Ja jestem zwolennikiem tego, by opierać się o bezpośrednie kontakty, a nie tylko o nagłówki medialne - dodał.

Pytany o to, czy poza realizacją obecnych kontraktów zbrojeniowych na dostawy m.in. armatohaubic samobieżnych Krab, amunicji i sprzętu do rozminowywania Polska może również wysłać Kijowowi inne uzbrojenie, doradca prezydenta Dudy odparł, że jest to możliwe, jeśli poprze to analiza polskiego interesu bezpieczeństwa. Jednocześnie powtórzył wcześniejsze słowa prezydenta RP, że nie ma mowy, by Polska przekazywała Ukrainie najnowocześniejszy sprzęt.