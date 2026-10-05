Świat Doniesienia o dżumie w Rosji. Marco Rubio: powód do uważnego przyglądania się Oprac. Filip Czerwiński |

Wypadek w laboratorium w Rosji. Nie żyje 28-letnia badaczka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, skomentował doniesienia o bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która mogła spowodować śmierć pracownicy ośrodka.

- Wiemy to, co wiemy, jakiekolwiek informacje Rosjanie dostarczyli, czyli wydaje się, że pracownica laboratorium została zakażona. Ustalono, że to mogło się rozprzestrzenić (...) i ustanowiono kwarantannę - powiedział Rubio. - Monitorujemy to, przyglądamy się. Nie sądzę, żeby był to powód do alarmu, lecz do uważnego przyglądania się - dodał.

Ocenił przy tym, że w przypadku wydostania się patogenu z laboratorium istnieje ryzyko jego szybkiego rozprzestrzeniania się.

Śmierć pracownicy w Rosji i kwarantanna

25 września Daria Szipiłowa, 28-letnia pracowniczka instytutu badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej - podały lokalne media, cytowane przez amerykański serwis Axios. Cztery dni później kobieta, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Rosyjska agencja ds. zdrowia publicznego poinformowała, że u Szipiłowej stwierdzono "zapalenie płuc o nieznanej etiologii" (zespole przyczyn), a dalsze badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą.

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Po śmierci Szipiłowej władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują objawów choroby, a wyniki ich badań były negatywne. Władze zapewniają, że sytuacja epidemiologiczna w regionie pozostaje stabilna.

Dżuma wciąż ma swoje ogniska

Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna. Ostatni przypadek dżumy w Rosji odnotowano w 2016 roku w Kraju Ałtajskim na południu Rosji.

Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. W 2023 roku zidentyfikowano 137 ognisk w 17 regionach kraju, w tym blisko granicy z Rosją.