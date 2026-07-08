Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim wspomniał o Polsce. "Cudowny kraj"

|
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump o Polsce: cudowny kraj ze świetnym prezydentem
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Polska jest cudownym krajem, z naprawdę świetnym prezydentem - powiedział Donald Trump podczas rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent USA odniósł się do Ukraińców mieszkających w Polsce. - Kochają Polskę, ale naprawdę chcieliby wrócić - powiedział. Trump wspomniał też o rakietach do Patriotów dla Ukrainy i warunkach, jakie stawia Władimir Putin, aby zakończyć wojnę.

W środę na marginesie szczytu NATO w Ankarze doszło do spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent USA mówił, że Ukraina "ma ogromną przyszłość". - Fantastyczna ziemia, cudowne aktywa, piękni ludzie - powiedział.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

- Macie masę ludzi. Macie też dużo ludzi w Polsce, która jest - swoją drogą - cudownym krajem, z naprawdę świetnym prezydentem. Tak się składa, że go poparłem, doskonale sobie radzi - powiedział.

- Oni (Ukraińcy w Polsce - red.) kochają Polskę, ale naprawdę chcieliby wrócić, masa ludzi chciałaby wrócić i wróci, jak to (wojna - red.) się skończy - mówił Trump. - Część tam została, ale myślę, że wrócą. Duży odsetek będzie wracać - ciągnął.

Donald Trump o rakietach do Patriotów

Prezydent USA w trakcie spotkania mówił też o kwestii rakiet do systemów Patriot. - Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: "Zróbcie je sami" - dodał.

Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji są "eskalacją", która jednak może pomóc w zakończeniu wojny.

Donald Trump o zakończeniu wojny Ukrainy z Rosją

Prezydent USA pytany był też o to, jakie warunki stawia przywódca Rosji Władimir Putin, by zgodzić się na zakończenie wojny. Trump odpowiedział, że jego zdaniem "one się zmieniają".

- Myślę, że pewnie robią się trochę lepsze, w kierunku rzeczy, które ty byś chciał - powiedział, zwracając się do Zełenskiego. Trump zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Putinem.

Pytany o to, czy przyjedzie do Ukrainy, odpowiedział twierdząco, ale dodał, że wolałby, by najpierw skończyła się wojna. Powiedział też, że pracuje nad gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić, że Rosja nie zaatakuje ponownie. Zaznaczył jednak, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i nie będzie łamać postanowień ewentualnego porozumienia.

Trump w trakcie spotkania z Zełenskim powiedział też, że obie strony chcą końca wojny. - Rozwiązałem wiele wojen i ta wydawała mi się być chyba najłatwiejsza, ale Putin jest trudny, ten facet też łatwy nie jest - powiedział Trump, odnosząc się do Zełenskiego. 

Prezydent Ukrainy powiedział, że będzie chciał omówić z Trumpem "kilka bardzo ważnych szczegółów". - Jestem pewien, że zrobi pan wszystko, aby powstrzymać tę wojnę - powiedział, zwracając się do amerykańskiego prezydenta. 

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Tagi:
Donald TrumpWołodymyr ZełenskiNATOPolskaRosjaWojna w Ukrainie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jolanta Sobierańska-Grenda
"Rewolucja" czy brak "znamion reformy"? Koalicjanci nie są zgodni
Polska
imageTitle
Znamy komplet półfinalistek. Możliwy czeski finał
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednych z nich wiatr zniszczył namioty
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Limity płac i e-kolejki na zabiegi. Eksperci: to nie jest reforma
Piotr Wójcik
"Obywatelska kontrola" w biurze pomagającym obywatelom Ukrainy
Chcieli "skontrolować" biuro pomagające Ukraińcom. Policja zatrzymała dwie osoby
Poznań
Szpital w Mogilnie
Sprawa Mogilna pod lupą rzecznika. "Nawet Robert Lewandowski takich pieniędzy nie zarabia"
Anna Bielecka
Zderzenie tira i dwóch aut na S8
Zderzenie tira i dwóch aut osobowych na S8
WARSZAWA
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Stopy procentowe bez zmian, ale jest dobra wiadomość dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
"Rażące błędy, podwójne standardy". Domagają się wykluczenia sędziego z mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Trump grozi. "Zaatakujemy ich mocno"
Świat
Łabędzie przeszły przez ulicę w Choszcznie
Łabędzie szły gęsiego przez jezdnię, auta stanęły. Nagranie
Szczecin
52 min
pc
Kryzys psychiczny wśród mężczyzn. Jak im pomóc?
Debata TVN24+
imageTitle
Tam wygrywał i przechodził do historii. Zmarzlik wraca na szczęśliwy tor
EUROSPORT
Anthropic Claude
Rosyjska propaganda w znanym modelu AI. Alarmujące ustalenia
BIZNES
Klatka kluczowa-547138
"Zbudowaliśmy tutaj taką fortecę". Krynica Morska kontra sztorm
METEO
samolot
Płatne miejsca bez okien. Pasażerowie pozywają znane linie lotnicze
BIZNES
Tadeusz Baranowski
Zmarł twórca Smoka Diplodoka i Profesorka Nerwosolka
Lublin
"Bruksela zakazuje zgrzewek"? Komisja Europejska odpowiada
"Zakaz zgrzewek" uderzy w "matkę z dzieckiem, seniora, rodziny". Bruksela odpowiada
Zuzanna Karczewska
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. "Następny krok to cięcia"
BIZNES
Policjanci eskortowali do szpitala chore niemowlę
Wcześniak potrzebował pilnej pomocy. W eskorcie policji trafił do szpitala
Opole
Radosław Sikorski
"To Ukraina potrzebuje wsparcia". Sikorski reaguje na wywiad Budanowa
Świat
Jazda na jednym kole we Wrocławiu
Popisy na jednym kole w centrum miasta. Nagranie
Wrocław
Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich
Zderzenie z dźwigiem, jedna osoba poszkodowana
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny trener rezygnuje. Z dwóch poprzednich mundiali wracał z medalami
EUROSPORT
OpenAI ChatGPT
Strzelanina w Kanadzie. OpenAI mogło zignorować sygnały, rząd reaguje
BIZNES
Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza
Ochłodzenie o 40 stopni. "Dla mnie to jest szokujące"
METEO
Zamiana miejsc we "Wstajesz i wiesz"
Niespodziewana zmiana miejsc na antenie TVN24. "Mam cały zestaw pytań"
25 lat TVN24
Mieszkańcy nie mogą używać wody, jest skażona
Wykryli ołów w wodzie. Mieszkańcy zaniepokojeni
Kujawsko-Pomorskie
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Wyjątkowo "gorące krzesło" i "kontrakt" z premierem
Marcin Złotkowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica