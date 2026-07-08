Świat Donald Trump w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim wspomniał o Polsce. "Cudowny kraj" Oprac. Kuba Koprzywa |

Trump o Polsce: cudowny kraj ze świetnym prezydentem Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

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W środę na marginesie szczytu NATO w Ankarze doszło do spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent USA mówił, że Ukraina "ma ogromną przyszłość". - Fantastyczna ziemia, cudowne aktywa, piękni ludzie - powiedział.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

- Macie masę ludzi. Macie też dużo ludzi w Polsce, która jest - swoją drogą - cudownym krajem, z naprawdę świetnym prezydentem. Tak się składa, że go poparłem, doskonale sobie radzi - powiedział.

- Oni (Ukraińcy w Polsce - red.) kochają Polskę, ale naprawdę chcieliby wrócić, masa ludzi chciałaby wrócić i wróci, jak to (wojna - red.) się skończy - mówił Trump. - Część tam została, ale myślę, że wrócą. Duży odsetek będzie wracać - ciągnął.

Donald Trump o rakietach do Patriotów

Prezydent USA w trakcie spotkania mówił też o kwestii rakiet do systemów Patriot. - Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: "Zróbcie je sami" - dodał.

Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji są "eskalacją", która jednak może pomóc w zakończeniu wojny.

Donald Trump o zakończeniu wojny Ukrainy z Rosją

Prezydent USA pytany był też o to, jakie warunki stawia przywódca Rosji Władimir Putin, by zgodzić się na zakończenie wojny. Trump odpowiedział, że jego zdaniem "one się zmieniają".

- Myślę, że pewnie robią się trochę lepsze, w kierunku rzeczy, które ty byś chciał - powiedział, zwracając się do Zełenskiego. Trump zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Putinem.

Pytany o to, czy przyjedzie do Ukrainy, odpowiedział twierdząco, ale dodał, że wolałby, by najpierw skończyła się wojna. Powiedział też, że pracuje nad gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić, że Rosja nie zaatakuje ponownie. Zaznaczył jednak, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i nie będzie łamać postanowień ewentualnego porozumienia.

Trump w trakcie spotkania z Zełenskim powiedział też, że obie strony chcą końca wojny. - Rozwiązałem wiele wojen i ta wydawała mi się być chyba najłatwiejsza, ale Putin jest trudny, ten facet też łatwy nie jest - powiedział Trump, odnosząc się do Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy powiedział, że będzie chciał omówić z Trumpem "kilka bardzo ważnych szczegółów". - Jestem pewien, że zrobi pan wszystko, aby powstrzymać tę wojnę - powiedział, zwracając się do amerykańskiego prezydenta.