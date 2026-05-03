Świat "Dużo więcej niż pięć tysięcy". Trump o wycofaniu wojsk z Niemiec Oprac. Mikołaj Stępień |

USA wycofują część żołnierzy z Niemiec. Relacja z Berlina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Znacznie obetniemy [liczbę żołnierzy - red.]. I to o dużo więcej niż pięć tysięcy - powiedział Donald Trump w trakcie krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.

USA wycofują część żołnierzy z Niemiec

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa pięć tysięcy. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza.

Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy USA. Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała w sobotę, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.

Amerykański prezydent już wcześniej krytykował postawę sojuszników NATO w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie i sugerował nawet, że USA mogłyby opuścić Sojusz Północnoatlantycki.

Na początku kwietnia dziennik "Wall Street Journal" podał, że USA rozważają opcję "ukarania" sojuszników - takich jak Hiszpania czy Niemcy - za brak wystarczającej pomocy w wojnie z Iranem poprzez przesunięcie wojsk z baz w tych krajach do państw takich jak Polska, Rumunia, Litwa, czy Grecja.

OGLĄDAJ: TVN24