Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Dużo więcej niż pięć tysięcy". Trump o wycofaniu wojsk z Niemiec

|
Donald Trump
USA wycofują część żołnierzy z Niemiec. Relacja z Berlina
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Jak zapowiedział, redukcja ma być jeszcze większa, niż pierwotnie zapowiadano.

- Znacznie obetniemy [liczbę żołnierzy - red.]. I to o dużo więcej niż pięć tysięcy - powiedział Donald Trump w trakcie krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.

"Zakończył się etap przyjaźni". Niemieckie media po decyzji USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zakończył się etap przyjaźni". Niemieckie media po decyzji USA

USA wycofują część żołnierzy z Niemiec

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa pięć tysięcy. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza.

Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy USA. Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała w sobotę, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. 

Amerykański prezydent już wcześniej krytykował postawę sojuszników NATO w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie i sugerował nawet, że USA mogłyby opuścić Sojusz Północnoatlantycki.

Na początku kwietnia dziennik "Wall Street Journal" podał, że USA rozważają opcję "ukarania" sojuszników - takich jak Hiszpania czy Niemcy - za brak wystarczającej pomocy w wojnie z Iranem poprzez przesunięcie wojsk z baz w tych krajach do państw takich jak Polska, Rumunia, Litwa, czy Grecja.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpNiemcyNATOUSA
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
50 min
Alergie u dzieci
Kiedy pyli, swędzi i cieknie. Ze specjalistką o alergiach dzieci
Mamy temat
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
Bielsko‑Biała na trasie TVN24. "Zawsze, gdy przyjeżdżam na Śląsk, moje serce bije szybciej"
25 lat TVN24
imageTitle
Rewelacyjny 19-latek wciąż zachwyca w F1
EUROSPORT
Pożar w parku narodowym Czeska Szwajcaria
Ogień trawi "Czeską Szwajcarię"
METEO
pap_20260425_0EL
Prezydentem nie został. Czy może być premierem?
Justyna Suchecka, Piotr Szostak
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
"Kwestia godzin" w sprawie SAFE, Puchar Polski dla Górnika, Humbak Timmy na wolności
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Gol Bednarka, FC Porto z mistrzostwem
EUROSPORT
Burza, pioruny
Burze przyjdą po majówce. Gdzie ich się spodziewać
METEO
36 min
Dzieci i ich matki z reportażu Zuzanny Kuffel
Dzieci "zebry". "Za 10 lat ktoś dowie się, że jest leczenie, bo jakaś matka się uparła"
Zuzanna Kuffel
1 godz 12 min
Jerzy i Ewa Maksymiukowie w "Bez polityki"
"Usłyszałam: pani tak krzyczy na mistrza?!" Szczerze o życiu w artystycznym duecie
Piotr Jacoń. Bez polityki
imageTitle
"O tym będzie się mówiło przez dekady"
EUROSPORT
Będzie pogodnie
Lokalnie może być nawet 30 stopni
METEO
imageTitle
Lewandowski bohaterem Barcelony. Tytuł o krok
EUROSPORT
Tory kolejowe
Awaria pod Poznaniem. Paraliż na trasie kolejowej do Berlina
Polska
imageTitle
Zwycięskie otwarcie mistrzostw świata w wykonaniu polskich hokeistów
EUROSPORT
imageTitle
Ukrainka ograła w finale Rosjankę i osiągnęła życiowy sukces
EUROSPORT
Woryna
Polak autorem gigantycznej niespodzianki w Grand Prix Niemiec
EUROSPORT
Gorąco w majówkę
Temperatura poszybowała. Tu było najcieplej
METEO
Pożar marketu w Halinowie
Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach
MAZOWSZE
imageTitle
Hurkacz zagra o pierwszy tytuł od dłuższego czasu
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego
Polska
Ciepło, majówka
W części kraju zrobi się gorąco
METEO
FPF
"W ciągu kilkudziesięciu godzin podpiszemy umowę. Pieniądze już czekają"
Polska
Falcon
Świetlisty wir pojawił się na niebie
METEO
imageTitle
Przedwczesny finał mistrzostw świata trzymał w napięciu do samego końca
EUROSPORT
42 min
3004_super_podcast
"Zagrożenie nie jest wysokie". Dlaczego kierowcy decydują się na przemyt migrantów?
Superwizjer. Podcast
Bucza. Zdjęcie z kwietnia 2022 roku, krótko po tym, jak miasto opuścili rosyjscy żołnierze
Korespondenci o tym, co widzieli na własne oczy. "To był ostatni raz"
Polska
Puchar Polski Karol Nawrocki Lukas Podolski
Górnik Zabrze z Pucharem Polski. Czekał ponad pół wieku
EUROSPORT
Puchar Polski
Puchar Polski w rękach piłkarzy Górnika Zabrze
NA ŻYWO
1 godz 14 min
pc
"Agencje pokazują obrazki, ale nie historię". Kulisy pracy reporterów wojennych
Opinie i wydarzenia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica