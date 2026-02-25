Trump rozmawiał z Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump zakończyli swoją rozmowę telefoniczną - poinformował wieczorem w oświadczeniu w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.
Obaj przywódcy rozmawiali na dzień przed spotkaniem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umerowa ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i doradcą Trumpa Jaredem Kushnerem w Genewie w sprawie możliwości porozumienia pokojowego. Jak podaje Ukrainska Prawda, oczekuje się, że delegacje omówią "pakiet", który miałby pomóc Ukrainie w odbudowie gospodarczej, a także przygotowania do potencjalnego trójstronnego spotkania z Rosją w marcu.
Wkrótce więcej informacji.
