Trump rozmawiał z Zełenskim

Trump: robimy, co możemy, żeby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą Źródło: TVN24, Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump zakończyli swoją rozmowę telefoniczną - poinformował wieczorem w oświadczeniu w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Obaj przywódcy rozmawiali na dzień przed spotkaniem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umerowa ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i doradcą Trumpa Jaredem Kushnerem w Genewie w sprawie możliwości porozumienia pokojowego. Jak podaje Ukrainska Prawda, oczekuje się, że delegacje omówią "pakiet", który miałby pomóc Ukrainie w odbudowie gospodarczej, a także przygotowania do potencjalnego trójstronnego spotkania z Rosją w marcu.

Opracowała Aleksandra Koszowska