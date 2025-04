Podpis Trumpa. Na liście Unia Europejska

Trump: cła na Chiny - 34 procent, na Unię Europejską - 20 procent Źródło: TVN24/Reuters

Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę wieczorem czasu polskiego rozporządzenie dotyczące ceł wzajemnych na towary importowane z krajów całego świata. Tłumaczył, że cła będą wynosiły połowę łącznych stawek ceł i barier handlowych innych państw. Poinformował między innymi, że cła na Chiny będą wynosić 34 procent, Unię Europejską - 20 procent, Japonię - 24 procent.

Cła ogłoszone przez Donalda Trumpa Prezydent Donald Trump ogłosił, że od czwartku, 3 kwietnia, USA nałożą cła wzajemne na kraje całego świata.

Cła wzajemne będą wynosiły około połowy łącznych stawek ceł i pozacelnych barier handlowych, stosowanych przez inne kraje wobec USA - ogłosił.

Trump zaprezentował tabelę nałożonych ceł, wymieniając stawki dla poszczególnych krajów, w tym 34 procent dla Chin, 20 procent - dla Unii Europejskiej, 46 procent - dla Wietnamu, 23 procent - dla Japonii i 26 procent - dla Indii.

Minimalna stawka celna dla wszystkich pozostałych państw świata będzie wynosić 10 procent.

- Jeśli jakieś państwa chcą wyłączenia z ceł, muszą pozbyć się własnych ceł i barier - oświadczył Trump.

Donald Trump od tygodni wielokrotnie podkreślał historyczną wagę daty 2 kwietnia - dnia wprowadzenia ceł wzajemnych. To samo powtórzył podczas środowej uroczystości. - Mam bardzo dobre wiadomości. To jest dzień wyzwolenia, czekaliśmy na to długi czas. 2 kwietnia 2025 roku zostanie zapamiętany jako dzień, w którym odrodził się amerykański przemysł - powiedział. Dodał, że "to jeden z najważniejszych dni w historii Ameryki".

Mówił, że podpisane przez niego rozporządzenie, dotyczące ceł wzajemnych na kraje na całym świecie, to amerykańska "deklaracja gospodarczej niepodległości". - Stany Zjednoczone od jutra (od czwartku - red.) będą wdrażać cła wzajemne - oświadczył Trump.

- Będziemy nakładać 25-procentowe cła na wszystkie wyprodukowane za granicą samochody - przekazał.

Trump: 20 procent na Unię Europejską

Amerykański prezydent tłumaczył, że cła wzajemne będą wynosiły połowę łącznych stawek ceł i barier handlowych innych państw.

- Obliczymy łączną stawkę wszystkich ich taryf, barier pozafinansowych i innych form oszustw - powiedział Trump, dodając, że ponieważ Stany Zjednoczone są "bardzo uprzejme, ogłoszone przez USA cła będą stanowić połowę naliczonej sumy".

Pokazał przy tym tabelę nałożonych ceł, wymieniając stawki dla poszczególnych krajów, w tym 34 procent dla Chin, 20 procent - dla Unii Europejskiej, 46 procent - dla Wietnamu, 23 procent - dla Japonii i 26 procent - dla Indii. Oznajmił jednocześnie, że minimalna stawka celna dla wszystkich pozostałych państw świata będzie wynosić 10 procent.

Donald Trump ogłasza cła Źródło: Reuters

Trump: jeśli jakieś państwa chcą wyłączenia z ceł, muszą pozbyć się własnych ceł i barier

- Do wszystkich zagranicznych prezydentów, premierów, królów, królowych, ambasadorów i wszystkich innych, którzy wkrótce będą dzwonić, aby prosić o wyjątki od tych taryf, mówię: zakończcie swoje własne taryfy, znieście bariery, nie manipulujcie swoimi walutami - mówił dalej Trump.

- Te taryfy zapewnią nam wzrost gospodarczy, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, a obserwowanie go będzie czymś naprawdę wyjątkowym - dodał.

- W nadchodzących dniach pojawią się skargi ze strony globalistów, outsourcerów, grup interesów i fake newsów, (...). Ale nigdy nie zapominajmy, że wszystkie przewidywania naszych przeciwników dotyczące handlu z ostatnich 30 lat okazały się całkowicie błędne - ocenił.