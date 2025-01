Trump o wojnie w Ukrainie: Czas to zakończyć. Mam nadzieję, że Chiny pomogą

W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w transmitowanym online przemówieniu do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego mówił między innymi o konieczności zakończenia wojny w Ukrainie. Zapowiedział też, że formalnie zwróci się do wszystkich państw NATO o zwiększenie wydatków na obronność do 5 procent PKB.

Prezydent USA Donald Trump w czwartek połączył się online z uczestnikami Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i zapowiedział zwrócenie się do członków NATO o zwiększenie wydatków na obronność.

- Przywracamy pokój i stabilność również za granicą. Zamierzam zwrócić się do wszystkich krajów NATO o zwiększenie wydatków na obronę do 5 procent PKB, co powinno było się stać lata temu. Było to tylko 2 procent i większość krajów nie płaciła, dopóki się nie pojawiłem - oświadczył Trump.

Trump o wojnie w Ukrainie

Trump powiedział też, że jego starania, by zakończyć wojnę w Ukrainie, są w toku. - To jest tak ważne, żeby to zrobić, bo to jest absolutne pole śmierci, miliony żołnierzy giną. Nikt nie widział czegoś takiego od II wojny światowej. Leżą martwi na polach, (...) są tam miliony Rosjan i miliony Ukraińców - powiedział. Dodał, że "czas to zakończyć"

- Mam nadzieję, że Chiny pomogą nam zatrzymać wojnę (...) Rosji i Ukrainy. Oni mają wielki wpływ na tą sytuację - przyznał Trump, odpowiadając na pytanie o relacje z Pekinem.

Trump o rozejmie w Strefie Gazy: w ogóle by go nie było, gdyby nie my

- Zanim jeszcze objąłem urząd, mój zespół wynegocjował rozejm na Bliskim Wschodzie, którego w ogóle by nie było, gdyby nie my. Większość ludzi w tej sali zdaje sobie z tego sprawę - mówił prezydent USA. Dodał, że "na początku tygodnia zaczęli powracać do domów zakładnicy (porwani przez Hamas - red.)". - Wracają, to jest piękny widok - stwierdził.

Autorka/Autor:sz/ads

Źródło: PAP, TVN24