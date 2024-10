Turystyczny raj chce deportować 10 tysięcy migrantów tygodniowo

Władze Dominikany planują deportować nawet dziesięć tysięcy migrantów tygodniowo. Dotknie to przede wszystkim Haitańczyków, których tysiące przekraczają granicę, uciekając z ogarniętej przemocą ojczyzny. - Jesteśmy zmuszeni działać zdecydowanie - przekazał rzecznik prezydenta.

Homero Figueroa, rzecznik prezydenta Dominikany Luisa Abinadera, ogłosił w środę rządowy, "natychmiastowy" plan deportacji przybywających do tego kraju imigrantów. Chodzi przede wszystkim o Haitańczyków, którzy masowo przekraczają granicę, uciekając przed przemocą gangów i biedą we własnym kraju.

Deportacje z Dominikany

W oświadczeniu Figueroa zwrócił uwagę na powolny postęp i ograniczone skutki wspieranej przez ONZ misji pokojowej, której celem jest odbicie kontroli nad Haiti z rąk gangów. - Mierząc się z tą rzeczywistością jesteśmy zmuszeni działać zdecydowanie - przekazał rzecznik prezydenta. Do Haiti przybyło ok. 400 policjantów z Kenii, by wesprzeć ten karaibski kraj w walce z uzbrojonymi przestępcami, jednak przemoc jak dotąd nie ustała.