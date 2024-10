Rusza kolejna edycja programu DiscoverEU, w ramach którego Unia Europejska rozda tysiące biletów na darmowe podróże po Europie, zniżki na wyżywienie i zakwaterowanie czy bilety wstępu do instytucji kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. W programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby urodzone w 2006 roku.

Do południa w środę 16 października, czyli jeszcze niemal dwa tygodnie, przyjmowane są zgłoszenia do najnowszej edycji programu DiscoverEU, który każdego roku zapewnia tysiącom 18-latków możliwość darmowego podróżowania po Europie. By wziąć w nim udział należy wejść na stronę Europejskiego Portalu Młodzieżowego, a następnie wypełnić tam krótki formularz i odpowiedzieć na serię pytań na temat UE.