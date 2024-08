Desant Ukraińców na Mierzeję Kinburnską. Pokazali nagranie

Wywiad wojskowy w Kijowie poinformował we wtorek, że jego grupa wywiadowcza Cyklon przeprowadziła "operację" na Mierzei Kinburnskiej. Na liście strat rosyjskich - jak wynika z wpisu wywiadu na kanale Telegram - są pojazdy wojskowe, samochody UAZ, a także stanowiska artyleryjskie i moździerzowe.

Mierzeja Kinburnska jest położona w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy i jest to jedyny obszar w tym regionie, który wciąż okupują wojska rosyjskie. Rosjanie zajęli mierzeję na początku agresji zbrojnej w lutym 2022 roku.

Ukraiński portal NV napisał, że we wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym funkcjonariusze wywiadu wojskowego podnoszą flagę nad okupowaną Mierzeją Kinburnską. Według ekspertów do spraw wojskowości, nie oznacza to jednak, że Rosjanie stamtąd się wycofali - podkreślił portal NV.