Departament Stanu USA: Chiny podsycają zagrożenie, przed jakim stoi Europa

- Nie chcę mówić o tej konkretnej wizycie, ale oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO w sprawie wsparcia Chin dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego - odpowiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller na pytanie o wizytę Andrzeja Dudy w Pekinie i to, czy sojusznicy koordynują swoje przesłanie do Chin. Dodał, że państwa Sojuszu są bardzo zaniepokojone postępowaniem Pekinu.

Przekazał też, że Waszyngton usłyszał od europejskich partnerów, że planują oni "jasno wyrazić, jak dalece nie do zaakceptowania jest to, że Chiny podsycają największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy od II wojny światowej".

Rosja kontynuuje walkę dzięki wsparciu z Chin

Asystent sekretarza stanu ds. europejskich James O'Brien powiedział wcześniej w poniedziałek, że Rosja jest w stanie kontynuować walkę niemal wyłącznie dzięki wsparciu z Chin, które dostarczają jej 70 proc. maszyn potrzebnych do produkcji broni i 90 proc. półprzewodników w systemach uzbrojenia, które trafiają na front na Ukrainie. - Staramy się przekonać chińskich urzędników, by wykorzystali swoją pozycję i wpływ, aby skłonić Rosję do szybszego podjęcia negocjacji. Jak dotąd nie byli skłonni, by to zrobić i nie uczestniczyli w konferencji pokojowej w ubiegłym tygodniu. Ale nadal omawiamy z nimi tę sprawę, bo to oczywiste, że Rosja ciągle walczy tylko dlatego, że Chiny są w stanie jej pomagać - powiedział O'Brien.