Departament Stanu ponownie nałożył sankcje na Nord Stream 2

Departament Stanu USA ogłosił ponowne nałożenie sankcji na podmioty i statki zaangażowane w projekt gazociągu Nord Stream 2. Rzecznik resortu wyjaśnił, że to sprawa "techniczna", ale także wyraz dalszego sprzeciwu USA wobec projektu.

Patel: kontynuujemy wieloletni sprzeciw wobec Nord Stream 2

Wicerzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel, pytany w środę o powód ponownego nałożenia sankcji, stwierdził, że jest to sprawa "techniczna", ale jest też wyrazem dalszego sprzeciwu USA wobec Nord Stream 2.

- Powód jest taki, że kontynuujemy nasz wieloletni sprzeciw wobec Nord Stream 2 jako rosyjskiego projektu geopolitycznego i wysiłkom, by go wskrzesić. Będziemy dalej działać, by zapewnić, że Rosja nigdy nie będzie w stanie użyć swoich zasobów energetycznych jako broni - powiedział Patel.