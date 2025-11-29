Delegacja z Kijowa w drodze do USA. "Zadanie jest jasne"

Na czele delegacji, lecącej do USA, stanął sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz były minister obrony Rustem Umierow - poinformował Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Ukrainy przekazał, że "zadanie delegacji jest jasne: szybkie i merytoryczne przygotowanie określenia kroków w celu zakończenia wojny".
"Ukraina nadal pracuje w maksymalnie konstruktywny sposób z USA. Liczymy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz dopracowane w Stanach Zjednoczonych. Czekam na raport naszej delegacji podsumowujący pracę, wykonaną w tę niedzielę" - napisał prezydent.
Umierow zamiast Jermaka
Na czele ukraińskiej delegacji do USA miał stanąć szef biura Zełenskiego Andrij Jermak, który w piątek podał się do dymisji w związku z dochodzeniem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach władz.
Przedstawiciele władz w Kijowie będą kontynuować rozmowy w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, przedstawionego przez administrację Donalda Trumpa.
